La reacción de una de las mujeres que tuvo relación con el policía infiltrado: "Siento que me ha violado"

Cinco mujeres vinculadas al movimiento okupa y anticapitalista han presentado esta semana una querella en los Juzgados de Barcelona contra un policía nacional que aseguran las utilizó mientras estuvo supuestamente infiltrado en movimientos sociales y sindicales en la Ciudad Condal, entre los años 2020 y 2022.

Una de estas activistas es Clara, militante anarquista, que mantuvo una relación con el policía infiltrado durante un año. Según explica al diario LaDirecta, medio que ha destapado y ha hecho un seguimiento exhaustivo del caso, le conoció en noviembre de 2020 en una asamblea y después coincidió con él en una manifestación donde comenzaron la relación.

"Me ha generado mucho miedo y ansiedad"

Asegura que le contó detalles de su vida familiar y que incluso, en un viaje a Mallorca, el policía intentó que ella conociera a su familia, a lo que se negó: "Se enojó muchísimo".

La relación duró hasta el 24 de octubre de 2021, cuando el hombre le pidió "unos días para pensar", y la ruptura oficial fue cuatro días después, el 28 de octubre de 2021: "Nuestra relación creció siempre rodeada por su desconfianza hacie el vínculo con mi ex. Él siempre me decía que "sólo me amaba a mí", pero que yo no le amaba lo suficiente y me hacía sentir muy culpable".

Confiesa que enterarse de que la que fue su pareja durante un año ha resultado ser un policía infiltrado le ha despertado "mucho miedo y ansiedad": "Ahora, cuando veo a un policía me pongo muy nerviosa, y también me ha afectado la confianza. Me he sentido muy utilizada y me hace sentir asco e impotencia". Afirma que si hubiera sabido que era policía, "nunca habría mantenido una relación con él" y que ella no ha tenido la oportunidad de decidir: "Siento que me ha violado porque he estado con alguien que ahora me doy cuenta de que no conocía y eso genera mucho miedo".

Cinco mujeres se han querellado contra él

En rueda de prensa este martes, las abogadas Anaïs Franquesa, Mireia Salazar, Laia Serra y Sònia Olivella del centro pro derechos humanos Iridia y la CGT anunciaron la presentación de la querella, que se deriva de una información del citado periódico que afirma que un policía nacional estuvo infiltrado durante dos años en colectivos sociales y sindicales, principalmente del barrio de Sant Andreu.

La querella acusa al policía, así como a su superior jerárquico, de haberse aprovechado de cinco activistas con las que mantuvo "relaciones sexoafectivas", en el marco de su proceso de infiltración. Por ese motivo, han denunciado a los agentes por los delitos de abusos sexuales continuados, tortura o contra la integridad moral, descubrimiento de secretos e impedimento del ejercicio de los derechos civiles.

En total sumarían una veintena de supuestos delitos, ya que cada una de las afectadas se ha querellado por los cuatro mencionados previamente, y desde Irídia no descartan "que en un futuro inmediato se pueda ampliar el número de mujeres afectadas", ha precisado la letrada Laia Serra.

Las abogadas han insistido en que la supuesta infiltración del policía supone "violencia sexual institucionalizada", dado que habría utilizado las relaciones con las activistas "para acceder a sus informaciones íntimas, personales y políticas" con el objetivo de entrar en espacios políticos de la sociedad civil.

Al respecto de los delitos de agresión sexual argumentan que "no puede haber consentimiento si no es libre e informado" y que en este caso las mujeres no habrían consentido si hubieran sabido que se trataba de un agente de policía.

Manu Marlasca desgrana las claves sobre el caso

El periodista explicó en Julia en la Onda que no cree que la denuncia interpuesta por las cinco activistas se llegue siquiera a admitir: "Es como si uno le dice a una chica en un bar que no tiene novia, termina con ella y cuando descubre que sí tenía le lleva a los tribunales".

Marlasca explicó que la infiltración es una práctica habitual dentro de la Policía Nacional y la Guardia Civil y que este se trata de un caso "insólito" puesto que a los policías infiltrados casi nunca se les descubre: "Algo de la cobertura ha fallado" para poner al descubierto la identidad del infiltrado.