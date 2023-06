Ràngers i caçadors furtius: una guerra en peu

La població de lleons en llibertat ha disminuït un 50% en els últims vint-i-cinc anys i han desaparegut el 89% dels rinoceronts a tot el món des de l'any 1960. "La foto és dramàtica. Avui dia, està morint un elefant cada 15 minuts. La població està desapareixent al ritme d'un 10% anual", explica Dani Serralta. De fet, s'estima que de cara al 2050 no quedaran més elefants excepte els que es troben als zoològics. En els últims quinze anys, s'han assassinat més de 1.000 rinoceronts cada any. "La banya està a 100.000 dòlars el quilo. És més del doble del preu de l'or".





El paper dels ràngers

Dani Serralta explica com l'acció humana ha causat aquesta desaparició d'espècies a través de la caça furtiva i esportiva. En aquest sentit, reivindica el paper dels ràngers, agents forestals que es dediquen a protegir les espècies que es troben en perill. "Més de 1.200 ràngers han mort a l'Àfrica en els últims deu anys protegint la fauna salvatge", apunta. El naturalista explica com funcionen aquests equips de rescat sobre el terreny, "quan senten trets, van a buscar on han matat l'animal". Serralta denuncia que no som conscients de la gravetat de l'acte perquè els furtius no seden els animals. "No sé blanquejar el fet. Els animals solen morir ofegats amb la seva pròpia sang", diu.

Existeix una solució?

Alguns dels països en què es produeixen aquestes caces es troben en situació de crisi i, per tant, solucionar la qüestió no és una de les seves prioritats. Segons Serralta, "la solució final és acabar amb el consum, s'ha de lluitar contra les màfies, investigar i acabar amb els caçadors furtius". L'africanista destaca també la importància del paper de la població local, ja que "ha de veure que els animals vius generen més riquesa que morts". Pel que fa al turisme, el director d'operacions d'

Ankawa

Safari entén que amb una bona praxi es pot fer un turisme responsable que pugui salvar als animals. Un exemple és el creixement de la població de goril·les de muntanya que ha passat de 300 a més de 1.000 individus.