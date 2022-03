Quins efectes té l'encariment dels carburants?

El president de PIMEC-Logístic, Ignasi Sayol, explica en una entrevista a La Brúixola que els productes més sensibles a escassejar són els “peribles” com els lactis.

Sayol critica que el Govern central no prengui mesures urgents. Respecte les bonificacions de 500 milions d'euros per al gasoil professional, el president de PIMEC-Logístic qualifica la proposta d'“insult” per als professionals.

L'encariment dels preus energètics i dels carburants provocarà de retruc -augura- un encariment dels preus.