Quines implicacions tenen les manifestacions en contra de l'amnistia?

En una entrevista a la Brúixola, el professor de Ciències Polítiques de la UOC Ernesto Pascual ha distingit les manifestacions que ha liderat el PP de les que ha impulsat VOX. Segons Pascual, les convocatòries del PP estan vinculades al procés d'investidura i no s'allargaran en el temps perquè "quedaria malament". El seu objectiu era erosionar la investidura de Sánchez i forçar una convocatòria electoral. Un cop això ja no sigui possible, l'estratègia de sortir al carrer s'anirà apaivagant. Tot i això, també ha apuntat que l'estratègia del PP també estarà marcada per "les ànimes" que hi ha dins.

Polarització d'Espanya

Pascual també ha explicat que les manifestacions i aldarulls davant la seu del PSOE a Madrid demostren que la polarització que es vivia a Catalunya s'ha anat traslladant al conjunt d'Espanya. Tot i així, no veu un risc real de trancament social al conjunt d'Espanya. En aquest sentit, aquest expert en ciències polítiques considera que cal diferenciar Madrid de "l'Espanya real".