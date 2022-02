Quina és la situació a l'Afganistan sis mesos després del retorn dels talibans?

“Encara que sembli paradoxal, a l'Afganistan està en pau, ja no hi ha conflicte”, destaca Miguel Ángel Medina, pero és un “país no reconegut internacionalment”. “Està aïllat”.

També reconeix que hi ha hagut una “certa obertura” social: “les nenes poden anar a les escoles i es permet vestimenta occidental”. Això sí, “sempre sota el control de les patrulles dels talibans”.

El subdirector de la Càtedra d'Estudis Mundials de la Universitat Abat Oliba-CEU diu que el més preocupant de l'Afganistan és la situació econòmica. “És catastròfica”, assenyala Medina.