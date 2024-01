Quin és el termini màxim per fer la reclamació de les despeses hipotecàries?

En una entrevista a la Brúixola, analitzem amb Paz Cano, presidenta de la secció de Dret del Consum del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, les repercussions de la resolució del TJUE, que adverteix que els terminis per reclamar les despeses abusives per la contractació d'una hipoteca no comencen quan s'han publicat les sentències que declaren la nul·litat sinó quan els consumidors tenen coneixement d'aquestes clàusules abusives i de que poden reclamar-les.

Fins ara es considerava que els terminis començaven amb la sentència del Tribunal Suprem del 2015 i la jurisprudència posterior del 2019. En el cas d'Espanya, estem parlant de que la prescripció és als 5 anys. A Catalunya, on regeix el Codi Civil Català, s'estableix un període de 10 anys. Per tant, el termini s'acabaria al 2025. Amb la resolució del TJUE, segons Cano, aquest període s'amplia sense un termini concret i, per tant, anima a presentar una reclamació extrajudicial perquè, d'aquesta manera, queden suspesos els terminis fins que la justícia europea es pronunciï sobre tot l'afer.

La partida continua

Aquesta advocada ha reconegut, però, que la banca també es defensarà i al·legarà que els consumidors eren coneixedors d'aquestes clàusules abusives a través de la "publicitat" dels mitjans de comunicació. En tot cas, més enllà d'això, Paz Cano ha admès que, tot i que es podrien reobrir causes arxivades per l'incompliment dels antics terminis, sembla difícil que es pugui fer marxa enrere. Cano també ha explicat que majoritàriament cap entitat bancària torna els diners d'entrada sinó que obliga al consumidor a anar a la via judicial.

Qui pot reclamar?

Poden cursar aquesta reclamació totes les persones que van comprar una casa abans del 2019. Tant el Tribunal Suprem com el TJUE van qualificar d'abusius que els bancs imposessin als clients la totalitat de les despeses de formalització del crèdit hipotecari. D'aquetsa manera, es poden reclamar la totalitat de les despeses pagades en concepte de registre de propietat, gestoria i taxació i la meitat de les despeses notarials.