Qui és Anna Erra?

Anna Erra és una política arrelada a Vic. Tota la seva carrera s'ha desenvolupat gairebé al consistori de la capital osonenca. Llicenciada en Geografia i Història, i mestre de professió, va entrar en política municipal l'any 2007 de la mà de Josep Maria Vila d'Abadal, exalcalde de Vic de Convergència i Unió. Va ser tinenta d'alcalde i regidora d'Educació, Cultura, Comerç i Turisme fins que va agafar la vara d'alcaldessa l'any 2015.

Primera alcaldessa de Vic

Anna Erra va pactar amb el PSC i la candidatura municipal Vic per a tots. Va ser la legislatura de l'1 d'octubre i la futura presidenta del Parlament va demostrar -tal i com remarca Laura Borràs- un compromís total amb la independència.

Prova d'això és el missatge independentista que sonava diàriament a les 20h per la megafonia de la Plaça de l'Ajuntament de Vic entre agost del 2018 i l'11 de Setembre del mateix any: "No normalitzem la situació d'excepcionalitat i emergència nacional. Recordem cada dia que encara hi ha presos polítics i exiliats. No ens desviem del nostre objectiu: la independència de Catalunya".

L'alcaldessa va haver de declarar per un suposat delicte de prevaricació i malversació davant la fiscalia. Finalment, va ser exculpada de qualsevol delicte.

La primera alcaldessa de Vic va revalidar el seu mandat l'any 2019 per majoria absoluta. Un mandat difícil per l'esclat de la pandèmia. Des de fa cinc anys, Anna Erra ha combinat la política local amb la parlamentària. Va aterrar al Parlament en substitució de Jordi Sánchez, obligat a renunciar a la seva acta per estar a presó.

"Un gran defecte de molts catalanoparlants és el de canviar la llengua"

Com a diputada, va acaparar els titulars per una polèmica intervenció sobre l'ús social de la llengua catalana:

"Un dels costums i un gran defecte de molts catalanoparlants és el de canviar la llengua. És a dir, passar-se directament al castellà quan l’interlocutor que tenen al davant els sembla que és estranger o simplement no parla català. Hi ha una confusió, existent entre els catalanoparlants, que perjudica greument la nostra llengua. Pensen que adreçar-se a algú en castellà és un acte de respecte. I no és així. Sovint, quan canviem d’idioma, eviten que els que la volen aprendre no puguin fer-ho (...)".

"Hem de conscienciar els catalans autòctons que hi ha gent nascuda a fora que vol i cal aprendre el català i posar fi al costum molt present en determinades zones del país de parlar sempre en castellà amb qualsevol persona que pel seu aspecte físic o pel seu nom no sembla catalana".

Anna Erra va haver de demanar disculpes a través de Twitter: "Lamento que la meva intervenció s’hagi mal interpretat i demano disculpes a qui hagi pogut molestar. M’avala la meva trajectòria política. Com a alcaldessa de Vic sempre he treballat i treballaré per la integració i la cohesió social".

Renuncia a un tercer mandat

Anna Erra anunciava el passat estiu que no es presentaria a les municipals i fa unes setmanes s'acomiadava del consistori. "Ha estat una experiència que he gaudit, he patit, he après i m'ha donat l'oportunitat de conèixer moltes persones i, sobretot, descobrir la gran riquesa de Vic: la gent i el seu teixit associatiu", va assegurar en el seu discurs de comiat en el ple municipal.

Aquest divendres, la també vicepresidenta de Junts per Catalunya, canviarà la va d'alcaldessa per la medalla d'Honor de la Presidència del Parlament.