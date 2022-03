On queda tota la informació que entra a un forat negre?

Avui a la secció de ciència del Nits de Ràdio en Sheddad ens explica què és un forat negre, tot i que es centra sobretot amb què passa amb la informació del que entra dins d'ell.

Si res en pot sortir, ja que ni la velocitat de la llum en pot escapar, què passa amb el que hi entra, és infinit o hi ha un màxim d'informació que pot entrar al ser un espai limitat (per molt massiu que sigui).

Què explica la teoria que diu que tot podria estar representat en dos dimensions i que la tercera dimensió seria una projecció, un holograma? Formem part nosaltres doncs també d'un holograma?

Ens ho explica avui el nostre divulgador científic, Sheddad Kaid-Salah Ferrón, al nits de ràdio amb David Cervelló