És una activitat creixent - hi ha 40 llars adherides a l'associació -, però, que viu en un buit legal i que provoca situacions com la d'un centre a Terrassa, on s'han detectat irregularitats molt greus. Per la seva banda, la presidenta de l'Associació Catalana de Llars d'Infants, Conxita Pericó, ha alertat que el cas de Terrassa no és aïllat i ha reclamat a l'administració que aprovi una normativa de funcionament com s'exigeix a les escoles bressol.