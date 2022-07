Per tal de posar fil a l'agulla, l'Institut d'Estudis Financers celebra la quarta edició del Barcelona Finance Summer School per a joves d'entre 17 a 25 anys. Conceptes com el de les finances sostenibles, finances conductuals o les fintech són alguns dels temes que s'hi abordaran. Un altre tema destaca i atractiu per als joves -i no tant joves- són les criptomonedes, segons Jordi Martínez. El director d'Educació Financera de l'IEF adverteix que “els joves entre de manera especulativa”.