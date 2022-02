LA BRÚIXOLA, AMB MARCOS DÍAZ I MARÍA GÓMEZ

Què és un NFT?

Des de fa dies escoltem notícies sobre persones que paguen grans quantitats de diners per béns no fungibles, els coneguts com NFT. Però què és això? Ho intentem resoldre amb Carlos Borrego, professor d'Enginyeria de la informació i les Comunicacions de la UAB.