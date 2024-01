¿Qué música escuchábamos en el año 2000?

Tiramos la vista atrás 24 años para saber qué canciones sonaban en el año 2000. Estrenábamos milenio con grandes éxitos desde Amaral a Bon Jovi, pasando por La Oreja de Van Gogh o Paulina Rubio.

Empezamos este repasa con una diva en mayúsculas del panorama musical español: la gran Mónica Naranjo que en el año 2000 nos sorprendía a todos con su éxito “Sobreviviré”. Curiosamente, esta es una versión de “Fiume Azzurro”, de la italiana Mina, aunque en España caló más fuerte la versión de “La pantera de Figueres”.

De una diva a otra. El siglo empezaba con una de las cantantes pop más polémicas, Britney Spears y su “Oops! I did it again”. Si la canción fue conocida, aun más lo fue su videoclip futurista donde Spears, con su mono de latex rojo, era la reina de Marte.

Las reinas del Pop

En el 2000 confluyeron dos de las cantantes más relevantes del Pop Español como son Amaya Montero y Eva Amaral. En la sección de hoy Montse Valls nos ha recordado dos de sus grandes éxitos publicados en este inicio de siglo. La Oreja de Van Gogh triunfaba con su “Pop” mientras que Amaral hacía lo propio con “Cómo hablar”.

Himnos del 2000

Acabamos este repaso por el año 2000 con dos de los himnos más cantados y bailados. Empezamos con Paulina Rubio y su “Y yo sigo aquí”, el título que le abrió las puertas del panorama español. Tras 5 discos publicados, fue con este tema con el que se hizo más conocida en nuestro país.

Y si hemos de acabar con un himno, ninguno mejor que “It’s my life” de Bon Jovi. Una canción que ha marcado una generación entera que no se ha cansado de gritar “es mi vida y haré lo que me dé la gana”. Junto a “Livin’ On a Prayer”, esta es la canción más conocida de la banda.

Sin duda, el 2000 fue un gran año para la música.