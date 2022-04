LA BRÚIXOLA, AMB MARCOS DÍAZ I MARÍA GÓMEZ

Què hem de saber abans de fer la declaració de la renda?

Des del 6 d'abril i fins el 30 de junys s'obre el període per presentar la declaració de la renda i per a molts això pot ser un maldecap. Haig de presentar-la? Tinc dret a acollir-me a alguna deducció? He tingut dos pagadors, què faig?