Què hem d'esperar del 2024 en clau econòmica?

Com cada any, el 2024 ve amb canvis, també en el sector econòmic. Pujades de preu, dels impostos, de les tarifes, de les quotes... I en una època amb tants canvis què millor que fer una previsió, un croquis del que podem esperar de l'any que acabem d'encetar. Com afecta la pujada de llum i gas, té sentit aquesta pujada? I del sector laboral, què n'hem d'esperar? I de la vivenda, que sembla que s'està convertint en una bombolla? I de les rebaixes en el preu dels títols de transport que el govern insisteix en mantenir? De tot això n'hem parlat amb el professor d'Economia de la Universitat de Barcelona Gonzalo Bernardos.