El director de la Clínica Jurídica de la UPF, Maurici Pérez; i la líder de l'equip, Lorena González, ens expliquen que el programa inclou ajuda en el procediment de sol·licitud del permís de residència especial i el suport legal en la resta de tràmits necessaris per instal·lar-se a Espanya. La Clínica Jurídica de la UPF atén també a totes les persones en situació de vulnerabilitat que no tenen mitjans per aconseguir un assessorament jurídic adequat a la seva situació.