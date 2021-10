El PSC defensa parlar amb la CUP “per la dignitat” de Badalona

En una entrevista a Onda Cero Catalunya, Guijarro s’ha defensat així de les critiques que l’acusen de buscar el pacte amb la CUP (dins del projecte de Guanyem Badalona) per fer fora Garcia-Albiol, esquitxat pels papers de Pandora.

Demana al PP que facin plegar Albiol

En aquest sentit, el líder del PSC a Badalona ha reclamat al PP i, concretament, a l’alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, “que faci que la vergonya desaparegui de Badalona i que li demani la dimissió a Albiol”. Guijarro ha recordat que el mateix Martínez-Almeida “va reconèixer que si hagués tingut alguna vinculació amb una offshore hagués dimitit; per què no ho vol per a Badalona?”

Prudència en un moment molt greu

El cap de files del PSC a Badalona ha assegurat que actuarà amb “prudència i calma” en el que ha qualificat com “la crisi més important de Badalona en la història de la democràcia”. Guijarro ha explicat que “Badalona necessita exemplaritat del seu govern, gestió i projecte de ciutat i el que no necessita és continuar immersa en el circ mediàtic i en la corrupció”.