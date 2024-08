Propostes de cap de setmana per gaudir a tot Catalunya

La Sonia Martínez ens ha portat de ruta per Barcelona aquest divendres. Ho ha fet acostant-nos als museus més curiosos de Barcelona. El primer ha estat el Bubble Planet, un lloc on les bombolles són protagonistes. Però també hem anat al Paradox Museum, a la plaça d'Urquinaona. A més, hem parlat del museu Ikono Barcelona, del Big Fun Museum i del Moco Museum, on hi acaba de portar una exposició el cantant britànic Robbie Williams.