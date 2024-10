"La proposta de baixa flexible és un globus sonda que no arribarà enlloc"

Govern Espanyol va plantejar la setmana passada la possibilitat de flexibilitzar les baixes laborals temporals i convertir-les en ‘baixes flexibles’. Es tracta d’un nou model plantejat per la ministra de Seguretat Social, Elma Saiz, que busca reformar les baixes per incapacitat temporal. Una proposta que va generar recel entre els sindicats majoritaris, CCOO i la UGT. I no pel fet d'abordar una possible reforma, sinó per la proposta concreta que la ministra ja ha plantejat: crear una nova incapacitat temporal que sigui flexible amb el fet de treballar.

En concret, Saiz ha plantejat que la regulació actual de les baixes per incapacitat temporal es pot flexibilitzar de manera que sigui compatible treballar i estar de baixa, com passa en el cas de les pensions.

Una reforma profunda, i poc probable

El professor col·laborador dels Estudis de Dret i Ciència Politica de la UOC, Miguel Arenas, considera que la proposta requereix un canvi a tot el sistema i que fins i tot no es podria encabir dins la constitució. És per això que considera que la proposta de Saiz va ser un simple globus sonda per veure com cauria la proposta. Arenas ho veu forassenyat i poc probable.