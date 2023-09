Prop d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i ESO tornen a les aules en un primer dia de curs marcat per la vaga

Al voltant d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i ESO tornen a les aules pel primer dia de curs. Un curs que, segons Educació, començarà amb més professors que mai. En concret, per aquest nou curs es comptarà amb més de 81.000 docents, prop de 1.200 més que l'any passat. En canvi, per la caiguda de la natalitat, s'esperen uns 20.000 alumnes menys matriculats a infantil i primària.

A Onda Cero ens hem desplaçat fins a dos centres públics del barri de Les Corts de la capital catalana, l'Escola Barcelona i l'Escola Lavínia, per saber quin era l'estat d'ànim dels alumnes. La majoria comparteixen que els hi fa "bastanta mandra" començar i els exàmens, però també asseguren que tenen "moltes ganes" de tornar a veure els seus amics.

A l'entrada de les escoles també hi eren els pares, als qui també hem demanat la seva opinió sobre l'avançament de curs per segon any consecutiu, aquesta vegada amb les tardes lectives. "Jo crec que està bé. Els nens tenen moltíssimes vacances i les rutines els hi funcionen bastant bé", ha dit en Jordi. "Em sembla perfecte, han d'anar ja a l'escola pel seu bé i pel nostre", ha afegit l'Aruna. "Com a pare, ens ajuda a conciliar la vida laboral i familiar", ha reblat en Joan.

Una vaga amb escàs seguiment

Aquest primer dia de curs també està marcat per la vaga dels docents. Els sindicats convocants, USTEC, CGT i Intersindical, han fet una marxa a la capital catalana, des de plaça Urquinaona fins a plaça Sant Jaume, per reclamar la reversió de les retallades que pateix el sector des del 2010. Segons dades de la Guàrdia Civil, s'han manifestat mig miler de docents. Pel que fa a la vaga, segons dades d'Educació a les 12 del migdia, està tenint un seguiment del 0,89% al sector públic amb la informació aportada pel 61% dels centres.

Per a la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, aquestes xifres no són rellevants: "Nosaltres no hem mirat el seguiment i no és el que més ens importa avui. Ja vam dir que per a nosaltres és una vaga més simbòlica. Mediàticament, ha tingut molta força i creiem que el missatge que volíem enviar està més que traspassat".

En canvi, des del Govern han aprofitat la jornada per treure pit sobre les millores previstes per aquest curs. El president Pere Aragonès, juntament amb la consellera Anna Simó, ha inaugurat el curs a l'escola Mercè Rodoreda de Barcelona i ha assegurat que estan invertint com mai en educació: "Des del Govern, estem invertint com mai abans en l'àmbit educatiu i ho fem perquè creiem en la capacitat transformadora de les escoles i de tots els professionals educatius del país. La nostra prioritat és la millora de la qualitat del sistema".

Calendari i xec escolar

El Govern s'obre a revisar la data d'inici de curs, però deixa clar que començar abans del 12 de setembre és un "punt de no retorn". De cara al curs vinent, la consellera Simó ha assegurat que treballarà el calendari 2024-25 amb la comunitat educativa "en tots els àmbits de participació i debat del departament", com són les juntes de direccions; el Consell Escolar de Catalunya; la mesa sectorial, el Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE), els centres i les famílies. Simó ha afegit que també cal "valorar el temps per a la preparació" del curs i ha recordat que aquest any s'ha fet un procés d'estabilització molt complex pel gran volum d'aspirants. En aquest sentit, confia que "com més estables siguin les plantilles dels centres, més temps tindran per fer una preparació més tranquil·la".

Per la seva banda, Aragonès ha afirmat que la voluntat és que el val escolar de 100 euros, adreçat a les famílies d'alumnes de primària en centres públics o concertats, es pugui consolidar. Aragonès ha assenyalat que caldrà avaluar com està funcionant la mesura, però d'entrada ha qualificat aquesta primera experiència de "positiva". El president ha defensat que perquè una mesura sigui "exitosa ha de ser senzilla" i que si el val hagués tingut en compte la renda de les famílies, en lloc de ser de 100 euros per a tothom, hauria comportat una "complexitat" que n'hauria pogut "deixar fora" moltes, ha argumentat.