Avui a Lideratges programa especial amb motiu de la celebració de la fira The District a Fira de Barcelona tenim en aquesta secció del microscopi en masculí, on sempre ens agrada conèixer en profunditat homes desta-cats de l'àmbit laboral i que ens puguin explicar la seva trajectòria professional, repassar temes d’actualitat del seu sector i que ens doni la seva visió sobre la igualtat de gènere a Juan Velayos, President de The District.