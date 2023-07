Primeres multes per omplir psicines

Les tres multes s’han posat a residents que van omplir les seves piscines ignorant els límits de consum diari que va decretar l'Ajuntament de Begur. I es que fa set mesos, a tota Catalunya es van idear plans d’Emergència a gran part dels municipis per tal d’aturar els incompliments de les dotacions màximes del pla de sequera català.

En el cas del municipi de Begur, des de l’establiment del Pla d’Emergència en situació de sequera, els habitants han superat els límits de 230 litres per persona i dia de forma sistemàtica. Es per això que l’Ajuntament, començarà a fer controls setmanals de més de 5.500 comptadors de la població per tal de detectar irregularitats en el consum d’aigua i sancionar als residents que es saltin la normativa.

Les infraccions es dividiran en funció de si son faltes lleus com rentar el cotxe amb multes de 750 euros, greus si els residents sobrepassen entre un 10 i un 25% del límit establert amb 1500 euros o molt greus amb multes de 3.000 euros si es supera el 25% del consum marcat.