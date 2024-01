Primera reunió per a la "modernització" de l'aeroport del Prat: ampliació sí o no?

Aquest dijous s’ha produït la primera trobada entre el Departament de Territori i el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible per abordar la modernització de l’aeroport del Prat. Aquesta és la paraula que fan servir, "modernització", i no pas "ampliació". El secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Marc Sanglas, ha parlat de la necessitat d’augmentar la capacitat del Prat però també de respectar els ecosistemes naturals. "Ha de ser una infraestructura que respecti els àmbits mediambientals, així com els drets acústics dels veïns, però que alhora pugui suposar una millora de la capacitat, i potser un increment. En tot cas, veurem per on passa aquesta solució", ha assegurat després de la reunió.

Sanglas també ha insistit que la gestió s’ha de fer des de Catalunya i que cal canviar el model. En aquest sentit, segons el Govern, s’ha de reforçar la connexió ferroviària de tots els aeroports catalans, és a dir, també del de Girona i el de Reus, unes infraestructures que consideren que han de tenir més importància en el futur.

Cal recordar que la creació de la comissió per a la modernització del Prat formava part de l’acord al qual van arribar ERC i el PSC per aprovar els pressupostos de la Generalitat del 2023.

Els següents passos

En la reunió d'avui, Generalitat i Estat han pactat crear diversos grups de treball que es constituiran durant les pròximes setmanes. Seran grups paritaris, amb el mateix grau de representació per a les dues parts. L'objectiu que s'han marcat és presentar les propostes que consensuïn a finals d'aquest any, segons ha avançat Sanglas.