Presó provisional, comunicada i sense fiança pel detingut per l'atropellament d'una agent de Mossos d'Esqusdra

El jutge de guàrdia de Manresa ha acordat presó provisional, comunicada i sense fiança pel detingut per l'atropellament d'una agent de Mossos d'Esquadra.

La causa està oberta pels delictes de temptativa d’homicidi, robatori de vehicle, conducció temerària i falsificació documental. El sindicat de Mossos d'Esquadra SAP-FEPOL ha anunciat que es presentarà com a acusació particular i demanarà presó per al detingut.

Els fets van tenir lloc divendres a la tarda quan un home que conduïa un cotxe robat va atropellar una agent dels Mossos i va fugir del lloc. El conductor va saltar-se un control policial a la C-16, i una patrulla va localitzar-lo en una rotonda a Manresa.

Quan van demanar-li que s'aturés, el conductor va atropellar la policia, que va resultar ferida greu. A dins de la ciutat també va xocar contra un turisme i una moto i va deixar dos ferits més.