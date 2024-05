El pres que va matar la cuinera a Mas d'Enric no va ser avaluat després d'agredir un company

El pres que va matar una cuinera a Mas d'Enric el passat 13 de març no havia estat avaluat després d’agredir un company a l’octubre, segons ha avançat el diari Ara i ha pogut confirmar Onda Cero. L’equip tècnic que el tractava no va considerar que fos un fet “crític”, sinó una resposta a l’insult del company. Això és el que diu el Departament de Justícia, que defensa que es va complir el protocol.

Les presons catalanes tenen un test anomenat RisCanvi, que avalua el risc de reincidència dels presos. Els interns han de passar aquest test cada sis mesos, o bé quan hi ha un incident “crític”. Però, segons ha dit el Departament de Justícia a aquesta emissora, l’equip tècnic no va activar-lo després que el pres que acabaria matant la cuinera donés un cop de puny a un altre reclús. Van considerar que era una resposta desproporcionada a un insult, però no un fet crític. Des de Marea Blava, una agrupació de funcionaris de presons, lamenten que la conselleria assenyali els treballadors com a culpables. Consideren que ho fan per “espolsar-se responsabilitats”.

"L'avaluació no es va fer perquè la funcionària a qui li corresponia estava de baixa laboral, per tant, era la subdirectora de tractament qui tenia la responsabilitat de buscar un altre professional que s'ocupés de fer-la. Va tenir quatre mesos per fer-ho i no ho va fer", ha explicat en Francesc, portaveu de l’entitat, en declaracions a Onda Cero.

A més, segons denuncia en Francesc, quan el reclús va agredir un company, no va ser expulsat directament de la cuina, sinó que ell mateix va demanar una baixa voluntària. I, passats els onze dies d’aïllament, hi va tornar. El portaveu de Marea Blava assegura que, en aquell moment, no es va consultar l’equip tècnic: "En aquesta junta de tractament no es va demanar un informe tècnic dels professionals del mòdul on estava aquest intern per si ells veien convenient o no que tornés a la cuina".

Vuit mesos sense avaluar l'intern

D’altra banda, quan va tornar a la cuina, feia vuit mesos que el reclús no passava el test RisCanvi. Sobre això, el Departament argumenta que aquesta avaluació es fa un cop al semestre, i que encara estaven dins del termini adequat.

Des de Justícia també recorden que, encara que s’hagués sotmès a aquesta avaluació, la situació del pres es podria haver mantingut igual. El resultat, diuen, podria haver indicat de nou un risc baix o mitjà i, fins i tot si hagués indicat un risc alt, el RisCanvi no és vinculant i no és l’única variant que té en compte la Junta de Tractament per prendre decisions.