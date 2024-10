Preparem la nostra casa per a la tardor

Així com fem canvi d’armari quan arriba la temporada de fred, les nostres cases també s’han de preparar per aquesta època. La Sara Folch ens explica com fer-ho.

Canviar el color de les nostres parets és una bona opció, però no sempre és la més econòmica. Si tot i així, ho fem, la Sara Folch aposta pel verd i les seves tonalitats.

Opcions més barates

Sempre hi ha alternatives més econòmiques a pintar la casa, com jugar amb els teixits, ja siguin coixins, mantes, llençols o cortines.

De fet, la Sara ens ha explicat avui que ara hi ha cortines que inclouen noves tecnologies que ens ajuden a estalviar, i és que redueixen o incrementen en dos graus la temperatura en funció de si estem a l’estiu o a l’hivern.

Si el que preferim és jugar amb els coixins, la opció que ens dona la Sara són els anti-taques, especialment si tenim nens i volem que no embrutin quan organitzem la castanyada.

Són moltes les opcions que tenim per donar un rentat de cara a la nostra llar sense gastar molts diners. Jugar amb les textures, els teixits i els colors, sempre és un encert!