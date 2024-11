Preparats pel fred

Les farmàcies encaren la temporada de fred amb les plantilles amb les piles carregades i sense falta d’stock. Ara bé, la situació actual no amaga els problemes estructurals que s’arrosseguen de la pandèmia. Tampoc el que està estretament vinculat amb la diabetis.

Les estanteries de les farmàcies estan plenes de medicaments per pal·liar els efectes de la grip, el refredat i la tos. 3 patologies associades al fred. Si no es produeix cap brot d’alguna malaltia, res fa pensar que la falta d’stock pugui ser un problema.

Per evitar-ho, recomanen vacunar-se tant a la població com als treballadors de l’atenció primària. Pel que fa a les plantilles, les farmàcies arriben amb les piles carregades. Antoni Torres, president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, assegura a Onda Cero que "les plantilles estan preparades per l'època amb més feina de l'any ja que no hem passat cap brot de Covid".

Ara bé, ja fa 4 anys que uns 800 productes no arriben a les farmàcies per diverses casuístiques. Un problema més concret és el que pateixen els diabètics. Un dels medicaments que utilitzen per controlar la malaltia conté propietats que aprimen. La seva venda no està limitada i la demanda ja supera la producció.

Una fàbrica produeix pensant "en el nombre de persones que ha d'atendre per patir certa patalogia". Si es fabriquen 1.000 però la demanda reclama 10.000, "els laboratoris no poden respondre amb tanta rapidesa", afegeix Torres.

Pel que fa el repartiment gratuït dels productes menstruals, la demanda s’ha estabilitzat i des de les farmàcies consideren la iniciativa com tot un èxit.