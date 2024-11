"No poder complir els terminis amb els pressupostos afebleix el discurs de Salvador Illa"

Salvador Illa està a punt de complir 100 dies al capdavant del Govern de la Generalitat. Adrián Caballero, politòleg, periodista i director del podcast ‘Simple Política’, assegura que hi ha llums i ombres en aquests primers mesos de mandat. El primer error és no poder complir amb la promesa de tenir els pressupostos abans de l'1 de gener del 2025. Això, segons Caballero, afebleix el discurs de Salvador Illa, però assegura que tampoc es pot parlar de fracàs.

Salvador Illa va aconseguir ser investit amb el suport d’Esquerra i dels Comuns, però sense la seva entrada al Govern. Això fa que totes les decisions hagin de passar per negociacions i pactes. Però és que el socialista té altres fronts oberts en aquesta legislatura entre els que hi ha el traspàs de Rodalies, la gestió de la sequera, la problemàtica de l'habitatge... Com se n’ha sortit en aquests 3 primers mesos? Què li queda per fer? Ho analitzem a 'La Brúixola'.