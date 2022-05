“No podem baixar la guàrdia amb la salut mental”, assegura la presidenta de Salut Mental de Catalunya, Enrique Vilalta. Amb ella fem un balanç del primer any del govern de Pere Aragonès, qui va situar la salut mental com un dels principals eixos de la seva legislatura. Enriqueta Vilalta indica que encara queda molt camí per recórrer, però reconeix que “les coses estan canviant”. En aquest sentit, ha assenyalat el Pacte Nacional per la Salut Mental o la creació de nous referents de benestar social comunitaris.