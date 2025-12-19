El pla de barris començarà a desplegar-se en 20 municipis

El Govern ha anunciat aquest divendres els primers 20 municipis que es beneficiaran del pla de barris, entre els quals hi ha Barcelona, Lleida, Figueres, Santa Coloma de Gramenet o Mataró.
L’objectiu és regenerar zones vulnerables, combatre la desigualtat i reforçar serveis públics. La inversió prevista en aquesta primera fase és de 412 milions d’euros -finançada per la Genrealitat i els ajuntaments- i les actuacions es faran sobre una superfície on hi viuen més de 270.000 persones.
El pla de barris és una paret mestre per al govern de Salvador Illa que vol resseguir les passes de Pasqual Maragall i José Montilla. El president de la Generalitat és un defensor del municipalisme, perquè considera que el barri és “el quilòmetre zero” de qualsevol projecte polític.
“El barri és el quilòmetre zero de la nostra convivència, felicitat, prosperitat. És en cada barri on ens hi juguem el nostre model de país i és, també, on es defineix la identitat del país i el sentiment de pertinença”, ha assegurat Salvador Illa.
El president de la Generalitat ha anunciat aquest divendres -des de Mataró- els beneficiats de la primera fase del pla. N’hi ha quatre més que es convocaran anualment fins al 2030. La inversió prevista és de 1.600 milions d’euros, entre Generalitat i ajuntaments, però el govern ja dona per fet que haurà d’incrementar el pressupost inicial.
Les obres es concentraran en la remodelació de places, carrers, habitatges, eficiència energètica, millorar equipaments públics, però el cap de l’Executiu ha assegurat que “no només serà pedra, sinó que les inversions aniran més enllà”.
“Invertim en persones per millorar la qualitat de vida de la població”, perquè “les desigualtats són el principal risc que tenen les nostres societats”, ha afirmat Salvador Illa.