Pimec reclamarà al nou govern espanyol tenir "veu pròpia" en el diàleg social

El president de PIMEC, Antoni Cañete, s'ha mostrat molt respectuós amb el que decideixi la ciutadania espanyola el proper 23 de juliol: "La gent és sobirana i no entrem en la configuració de les majories que surtin del Congrés; interlocutarem amb qui estigui al govern sigui qui sigui.

La primera petició al nou president

En aquest sentit, sí que ha deixat clar que seran molt "exigents" perquè es prenguin decisions a favor de generar riquesa, llocs de treball i bons salaris. La principal petició que Cañete farà al proper president del govern és que les pimes tinguin "veu pròpia" en el diàleg social en l'àmbit de estatal: "Som el motor de l'economia, representem al 99,8% de les empreses i no estem en el pont de comandament; és injust i fins que això no passi Espanya no haurà acabat la seva transició democràtica". Al seu parer, aquesta falta de veu pròpia també explica "perquè les nostres pimes són més petites que pimes del nostre entorn".

L'economia va bé

Preguntat per l'estat de salut de l'economia catalana i espanyola, el líder de PIMEC ha reconegut que "l'economia va bé, els paràmetres generals són acceptables". Sobre la reducció de la inflació interanual en els darrers mesos, Cañete ha admès que "estar per sota del 2% és una molt bona dada però encara no hem arribat a l'objectiu". En aquesta línia, ha apuntat que "segurament, la inflació pujarà en el futur però no arribarem a la situació d'hiperinflació". És per això que ha cridat a contenir la inflació i que aquesta sigui "una prioritat de tots".

Sobre l'informe de l'OCDE que apunta que a l'Estat hi ha marge perquè els beneficis empresarials absorbeixin increments salarials addicionals, Cañete ha assegurat que "és injust i irresponsable" afirmar això de forma general perquè no totes les empreses estan en aquest nivell de beneficis. El president de PIMEC ha reclamat "no ficar tothom al mateix sac perquè generem una opinió pública equivocada".

Mesures per lluitar contra la morositat

Una altra prioritat per a Antoni Cañete és que la Unió Europea aprovi una directiva per lluitar contra la morositat que inclogui un règim sancionador "per fer complir la cadena de pagament". Segons el líder de PIMEC, cal evitar que la directiva incorpori una clàusula segons la qual si hi ha acord entre les parts es pagarà quan s'hagi pactat. Cañete ha alertat que això és el que defensen "els grans lobbies d'Espanya i d'Europa" i suposarà "el tancament de pimes i pèrdues de llocs de treball". En aquest context, el president de PIMEC també ha lamentat que, en la darrera legislatura, no han pogut aprovar un règim sancionador perquè s'han produït 93 pròrrogues.