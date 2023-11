Pere Aragonès vol crear el "marc efectiu" per negociar amb Pedro Sánchez

La trobada ha de servir per abordar el referèndum, el sistema de finançament propi per a Catalunya i el traspàs de Rodalies. Serà una reunió per donar el tret de sortida a la nova etapa -assenyalen des de l'Executiu català- i per construir l'"efectiu" espai de negociació. "Ha de servir per a crear el marc efectiu de negociació, de president a president, de govern a govern", ha assegurat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà.

La consellera de la Presidència ha insistit que la "reunió executiva" servirà per "donar velocitat de creuer" a les tres carpetes primordials per al Govern: el traspàs de Rodalies, el finançament propi per a Catalunya i la resolució del conflicte polític. Vilagrà ha remarcat que la reunió entre Aragonès i Sánchez fixarà "un marc on aconseguim els nostres objectius".

Pel que fa a una hipotètica reunió de la taula de diàleg entre governs, la titular de la Presidència ha evitat entrar en concrecions. "Primer treballem i després anunciem. Això és el que hem de fer", ha conclòs.