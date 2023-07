Pepita Bernat (104 anys): “Prefereixo un home que sàpiga ballar que un home ben plantat”

Al barri del Raval, ha reobert les seves portes la històrica sala de ball La Paloma, que va tancar l’any 2007. Una reobertura que ha celebrat especialment Pepita Bernat, de 104 anys, que de ben jove (amb només 17 anys) ja hi anava d’amagat amb les amigues. La Pepita les ha vist de tots els colors, però no ha deixat de ballar mai. És una dona amb caràcter, treballadora fins a la medul·la i que sempre ha fet allò que ha volgut. Més enllà del ball, la Pepita ha trobat a La Paloma un espai per teixir relacions socials: des de les seves amigues fins a l’experiència d’amors i desamors. De fet, recorda que als 73 anys va trobar l’home de la seva vida, “imponent” a la vegada que “un gran ballador”. En aquest sentit, té molt clares les seves prioritats: “Prefereixo un home que sàpiga ballar que un home ben plantat”.