Pepe Martí: "Saber patir et fa tenir més ganes de millorar"

Pepe Martí ha combinat la competició i els estudis i assegura que "tant una cosa com l'altra demana molt de temps". Afegeix que "l'esport necessita molta preparació física i mental". En aquest sentit, se sent agraït del suport que ha rebut durant la seva etapa educativa per combinar els dos aspectes. Pel que fa a la seva activitat pública, Martí explica que "no em veig un personatge públic, continuo sent el nen que era fa dos anys" i afegeix que "la humilitat és la base de tot i és el primer que s'ha de mantenir". Pel que fa a la seva disciplina, considera que "tot i que m'agradaria dir que el motor és més important del que és a Espanya, he rebut molt suport". Pepe Martí ha explicat també a "La Brúixola d'Estiu" que "la meva mare ha estat la fan del motor a casa" i que ara "el somni ja està realitzat, ja que l'objectiu és tancar aquest any". Reflexiona sobre la importància del paper que ha tingut Fernando Alonso en la seva carrera professional i "encara em poso nerviós quan parlo amb ell", afegeix.