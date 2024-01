Patronals i Sindicats es mostren en contra de les “autobaixes”. Critiquen la falta de consens del Ministeri de Sanitat amb el agents socials i econòmics, motiu pel qual denuncien una manca de coneixement sobre els detalls d’aquesta mesura. De totes formes, i lluny de ser un miratge, aquesta solució momentània recupera protagonisme davant el creixement de contagis de virus respiratoris.

Més enllà de l’ús obligatori de les mascaretes, cal buscar solucions per reduir la situació a les urgències. Des de PIMEC aposten per aprofitar la disponibilitat que presenta el sistema sanitari.

"Cal recuperar les farmàcies com a filtre professional per reduir la saturació del sistema sanitari català", indica Josep Ginesta és el seu secretari general en declaracions a Onda Cero.

Des de la Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya donen el vist i plau a aquesta mesura. Això sí, consensuant les condicions laborals.

Aquesta és una mesura que necessita planificació. El que li ha faltat a les administracions espanyoles, segons els sindicats. No descarten l’ús de les farmàcies com a filtre professional, però prioritzen "el reforç del sistema públic". Una idea que verbalitza la responsable de Salut Laboral de CCOO de Catalunya, Mònica Pérez.

I per últim... no a les autobaixes perquè un diagnòstic mèdic l’ha de fet, diuen, un professional. Els treballadors, asseguren, no tenen la potestat per decidir com i quan s’acullen al dret de la baixa.

Existeix un problema amb l'absentisme laboral?

I aquest debat que sobrevola l’agenda de l’actualitat amaga un problema, segons els empresaris, que és l'absentisme laboral. Per les patronals, parlem d’absentisme sempre que un treballador no acut a la feina. Segons els sindicats, és quan un treballador no va a la feina si se l'espera. És en aquest punt on els seus posicionament es contraposen.

Segons dades del Departament de Salut, Catalunya acumula una incidència pel que fa les baixes temporals de 46 persones per cada mil afiliats. És la segona més alta de l’Estat. Les autobaixes podrien accentuar el que ja titllen de problema estructural.

Des de la patronal avisen de les conseqüències que se'n derives. Econòmiques perquè l'augment de costat redueix la competitivitat de les empreses. I socials perquè un volum creixent de baixes laborals satura un sistema que viu a tocar del col·lapse.

I sorgeix un altre mecanisme per reduir el volum de baixes temporals, sobre tots tipus de patologies. Donar més responsabilitats a les mútues privades. Un fet que rebutgen frontalment els sindicats, que no volen deixar en mans del sector privat la decisió final.

La representant sindical lamenta que s’assenyali als treballadors mentre llença una pregunta a l’aire. Perquè ens posem tant malalts a Catalunya?