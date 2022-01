La patronal CECOT reclama obrir la col·laboració amb les mútues davant l’allau de baixes laborals per covid

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, Abad ha destacat “l’esforç” de les empreses per fer les substitucions i organitzar-te “quan et trobes baixes d’un dia per un altre”. En aquest sentit, el president de la CECOT ha defensat que, sense envair l’àmbit personal dels treballadors, “hauríem de poder tenir dret a fer una previsió i fer seguiment de les baixes en col·laboració amb les mútues d’accident”. Treballar per reduir el frau

Antoni Abad també creu que aquesta col·laboració amb les mútues pot ser una bona eina per lluitar contra el frau en aquest àmbit. Segons Abad, es tracta d’un problema històric i cal “un plus d’auto exigència”. El president de CECOT també ha apostat perquè el cost de la suspensió de contracte en el cas de persones que s’hagin de quedar confinades com a contactes positius (quan no estan vacunades) l’assumeixi la Seguretat Social. “Creiem que és de sentit comú”, ha apuntat Abad.