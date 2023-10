Ossama: "El meu somni és ser integrador social"

El Servei d’Ocupació de Catalunya va crear el 2020 el programa Treball i Formació, amb l’objectiu d’afavorir la contractació de joves tutelats o ex tutelats per la Generalitat. És, de fet, un dels 10 programes dirigits a aquest col·lectiu. Parlem, doncs, d’una oportunitat transversal.

"Forma part de tota una polítca adressada a aquests joves, que compta amb 10 programes més, per poder-los ajudar en tots els estadis vitals", assegura a Onda Cero el director del SOC, Juan José. El que tractarem avui, en molts casos és la seva primera experiència laboral.

Programa Treball i Formació

Té una durada de 12 mesos on els joves treballen i alhora es formen. En aquest temps, les entitats socials són clau per ensenyar-los d’allò més bàsic. "Conceptes tan bàsics com que hi ha drets laborals, que s'entra i es surt de treballar a una hora establerta, que tens temps de descans i que a la feina s'ha de ser puntual", indica en en Sergi Vidiella, responsable d’acompanyament de la Fundació Ginac, ubicada a l’Alt Camp.

De fet, és en les seves instal·lacions on l’OSAMA va començar a treballar com a mosso de magatzem. Però gràcies a l’acompanyament integral i individualitzat que es fa, van descobrir les inquietuds de l’Ossama. "Jo vull treballar ajudant a persones depenents".

"I això ho hem pogut descobrir gràcies a les tutories que fem, ja que l'acompanyament és integral". En Sergi afegeix que els ajuden des de buscar pis un cop són majors d'edat fins a fer un pla d'estalvis.

L’Ossama vol treballar per la gent i la Fundació Ginac li va donar aquesta primera oportunitat. Ara és el moment de començar a volar sol. "Vull estudia run grau mig per poder ser auxiliar en aquest sector i després fer-ne un de superior per acabar sent integrador social".

I és que malgrat les xifres de l’atur freguen registres rècord mes rere mes a Catalunya, hi ha col·lectius, com el dels joves tutelats o ex tutelats, que si els deixem caure al pou, en comptades ocasions en sortiran.