Oriol Mitjà: "Les infeccions per transmissió sexual s'han multiplicat per 10 a Catalunya"

Segons aquesta investigació públicada a The Lancet, al 2019 es van registrar 17 milions de casos d’infeccions de transmissió sexual bacterianes. I entre el 2009 i el 2019 els diagnòstics de VIH han crescut prop d’un 50%. Aquest augment de les infeccions de transmissió sexual (ITS) s'han registrat especialment al nord i oest d'Europa. En el cas de Catalunya, el doctor Oriol Mitjà, un dels investigadors principals de l'estudi, ha assegurat en una entrevista a la Brúixola que "està molt afectada, té uns increments que es multipliquen per 10".

Els motius

Aquest augment respon a dos factors: hi ha uns millors sistemes de vigilància i notificació dels casos en els països del nord i de l'oest d'Europa però també s'ha detectat un canvi en els conductes sexuals de moltes persones. Segons Mitjà, "els factors de risc són l'alt nombre de parelles sexuals i la manca d'utilització del preservatiu". Les ITS afecten tranversalment a tota la població, sobretot a les persones d'entre 15 i 35 anys. Oriol Mitjà ha assegurat que "les recomanacions són per a tota la població" tot i que reconeix que hi ha col·lectius amb més risc, com "les persones migrants, els treballadors sexuals o els homes que practiquen sexe amb altres homes". Sobre la població més jove, Mitjà ha apuntat que "és sorprenent com són cada cop persones més joves els que agafen la gonorrea tot i que no hem investigat les causes sociològiques; hem d'esbrinar per què els joves no utilitzen el condó".

Noves estratègies preventives

Una de les conclusions que vostès treuen també és que en el cas de malalties com la gonorrea o la clamídia, la detecció precoç no serveix per reduir la prevalença de la infecció i de la malaltia que comporta. El doctor Mitjà ha assegurat que un nou element a tenir en compte és l'aparició de bactèries resistents als antibiòtics. En aquest sentit, ha assegurat que cal replantejar-se l'administració freqüent d'aquests antibiòtics en cas de persones asimptomàtiques amb clamídia o gonorrea. Una altra opció és també recuperar l'ús d'antibiòtics antics. Això passa als països del nord i de l'oest d'Europa. En canvi, als països del centre i de l'est d'Europa van "endarrerits" en estratègies preventives.

En el cas del VIH o la sífilis, és "primordial" la detecció per evitar malalties molt greus i també els tractaments, com els PrEP, els profilàctics preexposició. Mitjà ha explicat que a Catalunya "hi ha centres hospitalaris on administren aquesta pastilla i la incidència aquí està disminuint". També ha destacat que una de les innovacions és que ara s’administrarà un injectable que es dona cada dos mesos. En canvi, cal seguir avançant perquè hi tinguin accés els treballadors del sexe i migrants. També ha explicat que hi ha vacunes contra la clamídia, la sífilis i el VIH al laboratori. Tot i aquests avenços, Mitjà veu difícil que es pugui assolir l'objectiu de l'agenda 2030 d'eliminar les epidèmies de VIH, hepatitis viral i ITS.