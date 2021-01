La onada de fred deixa dues víctimes mortals a Barcelona

El temporal Filomena ha marxat però deixant termòmetres sota zero en bona part del país. El fred intens que es nota amb intensitat arreu del territori hauria deixat ja dues víctimes als carrers de Barcelona.

Aquest dilluns s’han localitzat, sense vida, els cossos de dues persones sense sostre. La primera víctima es va trobar al matí a la Barceloneta i la segona a la tarda al Parc de la Ciutadella. Cap de les víctimes presenta signes de violència i tot apuntaria a que han mort a causa de la hipotèrmia per les baixes temperatures. Amb tot, els dos casos estan en mans del jutjat de guàrdia, que ha d’ordenar ara que es practiqui una autòpsia als cossos per determinar les causes exactes de la mort.

Dispositiu municipal

Davant el temporal, l’ajuntament de Barcelona va reforçar dissabte el dispositiu per donar suport a les persones sense sostre amb un total de 2.900 places disponibles. Amb el descens de les temperatures, el consistori va decidir reobrir el pavelló de la Fira per allotjar temporalment persones que són al carrer. De fet, el govern municipal assegura que una de les víctimes hauria rebutjat allotjar-se en una d’aquestes places habilitades.