Oleksandra Molotkova, periodista ucraïnesa: "Ens han abandonat. Els que estan lluitant estan molt decebuts"

Aquest cap de setmana el president ucraïnès Volodímir Zelenski ha xifrat en 31.000 els soldats que han mort des de l'inici de la guerra. Pel que fa a la població civil, Nacions Unides comptabilitza un total de 18.955 víctimes, més de 7.000 mortals. La periodista OleksandraMolotkova explica que els seus familiars continuen a Kíev i que "es troben bé, dins les circumstàncies". A més, afegeix que són conscients que poden cridar a files a un dels seus germans: "Han pres la decisió de quedar-se", diu.

Ja fa dos anys que va començar l'ofensiva i Molotkova reconeix que "la primera setmana d'ofensiva la gent pensava que no podria durar molt una guerra en ple segle XXI a Europa".





La pèrdua de confiança en Zelenski

Recentment, el president ucraïnès ha destituït al general Valeri Zalujni, que s'havia convertit en un símbol de resistència de l'exèrcit de Kíev. "Era la persona més respectada, abans que Zelenski. L'única persona en què confiaven els ciutadans". La professora de periodisme de la Universitat Abat Oliba CEU explica que això es deu a la lluita interna pel poder i a la influència que Zelenski va observar que estava guanyant

Zalujni

.

Els soldats, decebuts

La periodista denuncia que les ajudes que arriben de països com França, Alemanya o els Estats Units no són proporcionals a les que ofereixen països molt més petits com Estònia. Pel que fa a les eleccions americanes,

Oleksandra

Molotkova

assegura que "si guanya Trump, Ucraïna perdrà suport i això afectarà a tota la comunitat internacional". Preguntada pel fi de l'ofensiva la periodista reconeix que és un túnel sense sortida i que "enshan abandonat. Els que estan lluitant cada dia estan molt decebuts". Reconeix que, de moment, no hi ha cap porta oberta per negociar perquè "els dos països veuen les coses de manera totalment diferent". Pel que fa a l'àmbit periodístic,

Molotkova

celebra que "encara que Ucraïna no és el país més democràtic del món, sempre hi ha un espai per expressar-se".