OFICIAL: El Barça fitxa Vitor Roque

El Barça ha fet oficial el fitxatge de Vitor Roque. El club blaugrana pagarà 30 milions fixes més 31 en variables i el davanter brasiler de 18 anys signarà per les set properes temporades. La seva incorporació encara es farà esperar, ara per ara serà de cara a la temporada 2024/25, mentre el Barça no pugui fer espai a la massa salarial.

Si el club aconsegueix fer-ne, el davanter s'incorporarà ja aquesta temporada. Una operació que ja portava temps enllestida però que s'ha accelerat aquests darrers dies, després que l'Athletico Paranaense donés un ultimàtum al Barça per formalitzar els contractes. Un cop fet, Vitor Roque ja és culer i és a l'espera de confirmar si vestirà de blaugrana aquesta mateixa temporada o haurà d'esperar a la propera.

La de Vitor Roque és la tercera incorporació del Barça aquest estiu després de les d'Ilkay Gundogan i Íñigo Martinez.