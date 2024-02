Nova unitat per tractar menors amb TCA greu a l'Hospital Sant Joan de Déu

L'Hospital Sant Joan de Déu ha presentat avui la primera unitat terapèutica per al tractament dels trastorns de la conducta alimentària (TCA) molt greus en infants i adolescents. Ubicada a l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, aquesta unitat preveu, per primer cop a l’Estat, l’ingrés de la família i de la pacient en un apartament proper a l’Hospital.

La unitat

El seu objectiu és donar una resposta intensiva i integral als casos més greus i complexes de TCA en nenes i adolescents menors de 18 anys que no han pogut ser estabilitzades, tot i portar més d’un any en tractament en hospitalització total o parcial.

Amb aquesta iniciativa es pretén reduir el període d’hospitalització d’aquestes noies i desplaçar el tractament al seu entorn natural amb l’objectiu d’incrementar les garanties d’èxit i evitar la cronicitat de la malaltia.

D’aquesta manera, la unitat facilita al pacient i a la família un programa de tractament intensiu en el medi natural, d’abordatge holístic i basat en l’evidència, que atorga a la família un paper clau de suport, apoderant-la i donant-li eines per fer front a la malaltia.

Fins ara, no existia al sistema sanitari públic cap dispositiu específic per a l’atenció dels TCA d’alta complexitat en pacients pediàtrics. La unitat té una capacitat per atendre de manera simultània 20 pacients i té previst poder tractar-ne al llarg de l’any uns 60, ja que el tractament que ofereix té una durada aproximada d’uns 4 mesos.

“Per abordar amb èxit els trastorns de la conducta alimentària, és necessari un tractament intensiu i implicar a la família. Per això, el tractament se centra en apoderar la família, fomentar l’autonomia del pacient i la seva integració en la comunitat”, ha explicat el doctor en psicologia i cap de la Unitat de TCA de l'Hospital Sant Joan de Déu, Eduard Serrano.

Increment preocupant dels casos de TCA

Els trastorns de la conducta alimentària suposen un problema de salut important. Afecten a entre un 5 i un 8% de la població adolescent i jove. En un de cada dos casos, la malaltia es manifesta abans dels 14 anys i en un 20-30% evoluciona cap a la cronicitat.

De fet, és la tercera malaltia crònica més freqüent en la població adolescent i ha esdevingut un dels trastorns més prevalents en els centres de salut mental infantojuvenil (CSMIJ), alhora que també s’han incrementat els ingressos d’hospitalització de dia i hospitalització d’aguts.

Els professionals de l’àmbit de la salut mental han constatat, a més, que, arran de la pandèmia de la COVID-19, cada cop diagnostiquen trastorns de la conducta alimentària en nenes més joves i que, en general, presenten un perfil més greu. Des del 2020, el percentatge de pacients prepuberals amb un TCA que han requerit ingrés ha passat d’un 8 a un 20%.

Tractament en 4 fases

La nova unitat ofereix un tractament que inclou, com a novetat, accions terapèutiques intensives en l’àmbit familiar i en l’entorn natural de la pacient. Preveu quatre fases amb un pla d’atenció terapèutica que va decreixent de manera progressiva fins que la pacient és vinculada als dispositius de TCA de referència del seu territori.

Primera fase

Hospitalització de la pacient.

La pacient és ingressada a l’Hospital en un espai que ha estat especialment habilitat i que compta amb quatre habitacions (3 dobles i una individual), dues sales polivalents i un espai de calma.

i que compta amb quatre habitacions (3 dobles i una individual), i un espai de calma. Durant aquest ingrés, que es preveu que tingui una durada mitjana de 30 dies , els professionals treballen per aconseguir que la pacient recuperi un patró d’alimentació saludable.

, els professionals treballen per aconseguir que la pacient recuperi un patró d’alimentació saludable. També s’inicia l’apoderament a la família a través de la metodologia family meal , que consisteix a reproduir un àpat en família sota l’acompanyament de l’equip assistencial per guiar les intervencions i proporcionar eines pel millor maneig nutricional i emocional de la persona afectada.

a través de la metodologia , que consisteix a reproduir un àpat en família sota l’acompanyament de l’equip assistencial per guiar les intervencions i proporcionar eines pel millor maneig nutricional i emocional de la persona afectada. Aquesta àrea d’hospitalització té una capacitat de 7 llits.

Segona fase

Ingrés de la família i la pacient en un apartament. En aquesta segona fase s’incorpora la família al tractament traslladant-se a viure amb la pacient en un dels apartaments que l’Hospital ha habilitat a prop del centre.

Allà, els professionals continuen el tractament amb la pacient –que consisteix en teràpies de caràcter individual i grupal - i apoderen la família per què disposi d’eines que els permetin fer front a les situacions que es donen en la vida quotidiana a conseqüència de la malaltia.

- i apoderen la família per què disposi d’eines que els permetin fer front a les situacions que es donen en la vida quotidiana a conseqüència de la malaltia. Aquest període del tractament té una durada mitjana de 15 dies, tot i que s’adapta a les necessitats de cada cas.

Tercera fase

Trasllat a domicili i tractament domiciliari.

Un cop els professionals consideren que la família i la pacient estan preparades per reincorporar-se a la seva vida habitual, tornen a casa.

per reincorporar-se a la seva vida habitual, tornen a casa. A partir de llavors, són els professionals els que es desplacen periòdicament al domicili de la pacient per continuar el tractament.

al domicili de la pacient per continuar el tractament. En aquesta etapa, els professionals treballen per afavorir , d’una banda, l’autonomia de la pacient respecte a l’alimentació, i d’una altra, la seva tornada a l’escola .

, d’una banda, l’autonomia de la pacient respecte a l’alimentació, i d’una altra, la seva . Aquest període té una durada estimada de 60 dies.

Quarta fase

Vinculació a la Unitat de TCA de referència.

És l’última etapa del tractament en què l’equip de professionals de l’Hospital acompanyen a la pacient en la seva derivació a la Unitat de TCA (UTCA) de la seva zona de referència.

L’objectiu és assegurar la continuïtat assistencial del procés terapèutic.

Les quatre fases del tractament tenen, en total, una durada aproximada d’uns 4 mesos.