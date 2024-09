Nova agressió sexual a Catalunya

Tant l’arrestat com la víctima són turistes irlandesos que estaven de vacances a Catalunya, tal com ha avançat ‘El País’ i han confirmat a Onda Cero fonts policials. Els fets van tenir lloc la matinada del dilluns 2 de setembre i la detenció es va fer el mateix dia, hores més tard. Tots dos s’havien conegut en un local d’oci nocturn i, un cop fora, s’hauria produït l’agressió.

La víctima va trucar al 112 i va donar indicacions com que el noi portava una polsera de l’hotel on s’allotjava. Gràcies a això, els Mossos d’Esquadra el van poder localitzar. La policia va posar el cas en coneixement de la Fiscalia, que va decretar l’ingrés del presumpte agressor a un centre de menors. Concretament, es troba al centre de Can Llupià, a Barcelona.