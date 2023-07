Joan Ridao: "Em considero un damnificat del tripartit"

En la nostra secció d'expolítics "La Brúixola d'estiu" avui ens visita Joan Ridao, exsecretari General d'ERC i exdiputat al Parlament i al Congrés

Ridao fa un repàs per la seva vida política. Comença pels seus inicis i parla també sobre el procés que considera que "va ser molt dur" com també ho és, diu, la política local. La seva etapa com a lletrat major assegura que "gairebé li va fer perdre la son". En referència als companys de professió considera que "Zapatero es va equivocar molt negant la crisi, però que tenia principis". Pel que fa a Oriol Junqueras "vam tenir diferències, però no sóc rancorós", diu. Ridao ha explicat també la seva passió per la lectura, que posa a prova cada mes llegint entre cinc i sis llibres.