" La nostra gran vocació es captar el talent i retenir-lo"

La darrera setmana EAE Business School Barcelona ha graduat més de 1500 alumnes que han acabat màsters i postgraus. La funció de l'escola de negocis es desenvolupar als estudiants per la seva arribada al mon empresarial. Amb formacions flexives adaptades als nous requeriments i ben adaptats a aquest món. Per Ordeix, el paper de les escoles de negocis són importants, ja que ells “son mentors de la trajectòria dels alumnes perquè coneixen les competencies d'entrada i la tranformació del mercat”. També l'ascensió laboral és clau perquè volen alumnes que puguin arribar a esdevenir directius. Al seu parer, una de les tasques fonamentals és “captar el talent a les escoles i retenir-lo a Barcelona”. Sobre la ciutat de Barcelona, Ordeix declara que li agrada la ciutat perquè “està oberta a la innovació”. Afirma que els eixos d'EAE Business School són l'emprenedoria, la innovació, la credibilitat i la sostenibilitat. Uns conceptes que Ordeix vol també per a la capital catalana.