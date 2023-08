LA BRÚIXOLA D’ESTIU, AMB LOLA SURRIBAS

Niedziela Raluy, cinquena generació del Circ Raluy Legacy: “Si no tens passió no pots aguantar-ho perquè és molt intens”

Són molts els qui s’aproximen al circ a través de les pel·lícules i dels coneguts “Payasos de la tele”, però per dins és un món molt diferent a com es representa. Niedziela Raluy és la cinquena generació que dona vida al famós Circ Raluy Legacy, que té més de cent anys d’història. Confessa a La Brúixola d’Estiu que no té records de la seva vida fora del circ i que és una forma de vida que s’acaba escollint malgrat venir de família: “Si no tens passió no pots aguantar-ho perquè és molt intens”