"Netanyahu està fent tot el que pot perquè la guerra continuï"

Centenars de milers de persones s'han manifestat a Israel per demanar un acord per l'intercanvi d'ostatges amb Hamàs, però la justícia israeliana ha ordenat l'aturada de la vaga i les protestes convocades. El 7 d'octubre esclatava el conflicte en un atac que va acabar amb 251 persones segrestades i 1.200 morts. Des de llavors que més de 40.000 palestins han estat assassinats a Gaza. Segons l'ONU, però, aquestes xifres podrien triplicar-se.



L'investigador principal del CIDOB, MoussaBourekba, afirma que estem lluny d'acabar el conflicte, ja que el primer ministre Benjamin Netanyahu no té cap voluntat d'apropar postures cap a un 'alto el foc'. "Tot i les protestes dels últims dies, Netanyahu ha continuat amb el seu discurs de venjança", afirma Bourekba. A més, la situació ha escalat en les últimes setmanes amb la participació del Líban i l'Iran al conflicte, fent passar el conflicte de nacional a regional.



Segons Bourekba, un dels punts que podria fer canviar el rumb d'aquest conflicte és el canvi de polítiques dels Estats Units, que a hores d'ara, sembla lluny de canviar d'opinió.