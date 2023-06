Neix el primer nadó amb una nova tècnica de reproducció assistida que se centra en activar els espermatozoides

Ha nascut el primer nadó a partir d’una nova tècnica de reproducció assistida. Una tècnica que, per primera vegada, s’ha centrat en activar els espermatozoides i no en actuar sobre els òvuls de la dona.

Es tracta d’un sistema que s’anomena HyperSperm i que consisteix en realitzar una tècnica molt específica que genera canvis bioquímics i activa els espermatozoides perquè actuïn com ho farien un una fecundació espontània natural. És a dir, l'espermatozoide adquireix una capacitat de moviment imprescindible per a la fecundar els òvuls.

Aquest sistema obre la porta a escurçar fins a la meitat el temps necessari per obtenir un embaràs de forma assistida. I és el primer que se centra en els espermatozoides i no en els òvuls... Segons ha explicat a Onda Cero la cofundadora de Fecundis, Rita Vassena, s’ha decidit apostar per aquest camí ja que, segons ha dit, els gàmetes masculins són més importants del que es creia.

La cofundadora de Fecundis ha explicat que es faran més estudis sobre aquest nou mètode de reproducció assistida per poder superar els tràmits de regulació internacional. Calculen que en dos anys aproximadament es podrà vendre aquesta tècnica a les clíniques.