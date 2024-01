Com comuniquen les reunions polítiques fora dels Consells Executius?

Aquest cap de setmana tant socialistes com populars s'han reunit per preparar la legislatura. Pedro Sánchez ha reunit els seus ministres a la finca de Quintos de Mora, a LosYébenes, a Toledo. A poc més d'una hora en cotxe, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha fet el mateix amb el seu equip i amb objectius similars: reforçar el contacte humà entre una executiva renovada. En aquest context, hem tingut l'oportunitat de veure imatges on els polítics han canviat les americanes i les corbates pels jerseis o les vambes. El consultor independent de comunicació política i xarxes socials, Xavier Tomàs, explica que la vestimenta "a vegades és comoditat, però també una marca personal".





"Comunicativament, les trobades d'aquest cap de setmana s'han aprofitat molt poc"



Xavier Tomàs parla també de la localització on fer consells executius. En aquest sentit, assegura que "si vols guanyar rèdit en un territori, has de fer executius a aquelles zones" i afegeix que en el cas català "no hi ha tradició de fer consells fora de Barcelona". Tomàs considera que el president espanyol té un equip que no permet que la personalitat de Sánchez s'apropi a la ciutadania i assegura que "comunicativament, les trobades d'aquest cap de setmana s'han aprofitat molt poc", especialment, en el cas de l'executiu espanyol.

L'expert posa com a exemple d'èxit el cas del primer ministre del Regne Unit que, a través d'un videoblog, mostra el que passa al Consell de Ministres. En aquest sentit, Xavier Tomàs considera que d'aquesta manera "es guanya reputació i, sobretot, transparència".