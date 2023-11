Nacho Martín Blanco (PP), sobre l'acord PSOE-ERC: "No és un avenç per a Catalunya"

En una entrevista a La Brúixola, el diputat del PP Nacho Martín Blanco ha qualificat "de dia trist pels constitucionalistes catalans i pels que defensem el respecte a les lleis". Així és com el diputat popular ha valorat l'acord d'ERC i PSOE per investir Pedro Sánchez president del govern. Segon Martín Blanco, l'acord no suposa cap avenç pels ciutadans de Catalunya, "no és ni una bona notícia per a Catalunya ni pel conjunt d'Espanya. En aquest sentit, ha criticat que Sánchez hagi preferit pactar amb els partits que volen trencar la unitat d'Espanya "en compte de fer un gran pacte amb el PP".

[[H3:El mateix llenguatge bel·licista]]

El dirigent del PP també ha lamentat les compareixences d'Oriol Junqueras i de Pere Aragonès. Segons Blanco, cap dels dos ha mostrat cap penediment i han tornat a utilitzar "el llenguatge bel·licista de sempre" i la "lògica referendària que només genera crispació entre els catalans". També ha censurat que els socialistes hagin assumit "els dogmes independentistes" d'Esquerra: "Qualsevol socialista s'esguinçaria les vestidures".

L'amnistia, als tribunals

Martín Blanco ha reiterat que, un cop registri la llei d'amnistia al Congrés, presentaran un recurs d'inconstitucionalitat perquè "és una obligació moral" per tal de defensar la igualtat amb la resta de ciutadans espanyols. També ha donat per fet que participaran en totes les mobilitzacions contràries a la mesura de gràcia.

L'acord de Rodalies

Pel que fa als acords, Martín Blanco també ha qüestionat que el traspàs de rodalies suposi un millor servei: "Hi ha coses que estan ben gestionades des de les comunitats autònomes. Però hi ha altres coses que estan ben gestionades, o ho podrien estar, des del govern central". El diputat del PP català ha rebutjat el mantra independentista de que "tots els mals venen de fora i tot es culpa de Madrid".