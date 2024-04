Moussa Bourekba (CIDOB): "Israel i l'Iran han creuat una línia vermella"

El cap de l'Estat Major de l'exèrcit israelià, el tinent HerziHalevi, ha evitat dir com i quan tindrà lloc la resposta a l'atac de l'Iran. En aquest sentit, l'investigador principal del CIDOB, MoussaMourekba, assegura que "el posicionament dels Estats Units serà clau per contenir la resposta israeliana a l'Iran". Aliats d'ambdues potències han intentat evitar un empitjorament de la situació, però "Israel i l'Iran han creuat una línia vermella atacant-se mútuament", assegura Bourekba.



Enmig d'aquesta situació, l'investigador recorda que la situació a la Franja de Gaza és "catastròfica" i que es preveuen "dècades de desastre". Recorda que no es pot oblidar que aquest conflicte ha deixat ja més de 33.000 víctimesmortals al territori, que desenes de persones han mort de fam i que "les ajudes humanitàries continuen sense entrar" a Gaza.



Amb tot, l'investigador del CIDOB lamenta que "l'Orient Mitjà està al bord del precipici" i que "hi ha poc espai per a la pau".